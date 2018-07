Serena Dandini live: il suo "catalogo delle donne valorose" in piazza

Serena Dandini approda a Numana con il suo spettacolo Il catalogo delle donne valorose. L'evento si tiene sabato 14 luglio in Piazza del Santuario, alle 21.15, e si inserisce all'interno del festival Itinerante di arte e poesia Non a voce sola, dialoghi al femminile.

Serena Dandini, romana, classe 1954, è famosa conduttrice ed autrice televisiva. Nel 2004 conduce il suo primo talk show per Rai3, Parla con me, che si occupa di filosofia, cinema, musica, cultura e attualità. Poi la sua carriera vira verso la scrittura, partorendo libri di grande successo. "Avremo sempre Parigi", rappresenta un viaggio della scrittrice all'insegna della letterarietà parigina, dedicando il libro a tutte le fanciulle che amano passeggiare e scoprire orizzonti sconosciuti, e in particolare alle antesignane di questo nobile passatempo che è "il vagabondare senza scopo", cioè le scrittrici Rosa Bonheur e Virginia Woolf.