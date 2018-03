Movieland Goldoni: al cinema con Casa Isa

Il 6 marzo al Movieland Goldoni serata di beneficenza volta a raccogliere fondi per la ristrutturazione di Casa Isa, progetto residenziale per persone affette da grave forma di autismo, di cui vi invio link informativi . È un progetto pilota che sarà replicato da altre associazioni di genitori, anche presenti all’incontro, e che resterà per sempre a disposizione delle famiglie con autismo per il cosiddetto Dopodinoi.



I contenuti delle serate saranno, in sintesi:



1. Benvenuto e breve introduzione alla serata (5')

2. Breve presentazione del documentario "INVISIBILI" (vedi allegato) (5')

3. Proiezione del documentario (30')

4. Racconto del progetto (15'-20') ed eventuali domande/risposte

5. Proiezione film "Temple Grandin - Una donna straordinaria" (Mick Jackson, 2010 - USA) con Claire Danes e Julia Ormond.





