Le creature delle tenebre vivono al Cardeto, il labirinto di paura arriva in città

La notte più horror del Conero sta arrivando!

Siete pronti a mettere alla prova il vostro coraggio ? 😈

Una passeggiata notturna in un sentiero immerso nella vegetazione del Parco del Cardeto (Ancona), vicino ad un cimitero antico con solo la luna ad illuminare la strada... 🌕☠

Dietro ogni angolo potrebbe nascondersi una creatura delle tenebre👽💀👿



Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, arriva dalla collaborazione della HORT soc coop e Fantasia Sogno Realtà la 3° edizione dei Sentieri di paura, una serata da brivido per mettersi alla prova e divertirsi!

Un evento IMPERDIBILE!



IMPORTANTE:

-portare con se una torcia 🔦

-V.M. 14 anni

-V.M di 18 anni non accompagnati

-No prenotazione

-info al 377.9874992

-ingresso lato Via Cardeto - biglietteria di fronte alla polveriera

-contributo di partecipazione: 10,00€

-ultimo ingresso 23.30



Hashtag Evento: #sentieridipaura2018

Organizzazione: Hort Soc Coop

Animazione: Fantasia Sogno Realtà

Make Up: Zombie Walk Italia