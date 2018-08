Senigart: lo street festival si tinge di rosa

Venerdì 17 Agosto dalle ore 19, il piccolo borgo di Roncitelli sarà teatro della IX edizione del SenigArt street festival manifestazione dedicata all’arte di strada organizzata dall’Associazione Cirkolistico con il contributo del comune di Senigallia e Consulta della cultura. Per i vicoli e le piazze del piccolo borgo si potrà assistere a spettacoli e performance di giocolieri , acrobati , clown provenienti da varie parti d’Italia e del mondo.

La IX edizione del festival sarà caratterizzata dalla presenza di sole artiste donne. Saranno presenti infatti: Linda Vellar in HOOPnosis (circo di strada e danza aerea), Viki Bernoccola in Sgraziata (giocoleria comica con hoola hoop), Daniela Sanchez Reza in Lolita bonita (clown-teatro), Francesca Marealluminio in Runa di fuoco (teatrodanza -fuoco), Cirkolistico (trampoliera itinerante) Enora (giochi in legno), Teatro è libertà (giochi di una volta). L'evento è aperto a tutti e ha inizio alle 19 fino a mezzanotte e mezza.