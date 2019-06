Senigallia Wine Festival: tra bianchi e rosé le delizie nei calici

Senigallia Wine Festival promuove i Vignaioli e fa conoscere direttamente i loro vini e le loro aziende. Domenica 9 giugno al Foro Annonario si svolge questa giornata per appassionati di rossi e bianchi. Ad arricchire questa giornata, la partecipazione di Slow Wine che presenzierà con una selezione dei cento migliori vini rosa d'Italia tra i quali trovano posto ben tre etichette delle nostre Marche.

Prezzi: 10 euro per i soci SlowFood, AIS, FISAR, FIS, ONAV, Scuola Europea Sommelier, Marche WineSurf e 12 euro in prevendita nei punti #amiciswf Pasquini coffee wine bar, La Valevineria e La Tartana. 15 euro prezzo intero acquistabile in loco. Nel biglietto è compreso il calice, la tasca e la degustazione libera di 330 vini.