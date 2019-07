Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato: Luca Violini racconta l'epica

Per la rassegna Senigallia sotterranea venerdì 19 luglio alle ore 21 nell'Area Archeologica La Fenice (Via Leopardi 1) il doppiatore Luca Violini proporrà lo spettacolo di RadioTeatro dal titolo Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato.



Un microfono e una voce per raccontare la storia di un Ulisse che prima di essere un guerriero ed un eroe è semplicemente un uomo costretto, per vent'anni, a vivere lontano dai suoi affetti più cari. Una suggestiva possibilità di rileggere una storia antica sotto vesti nuove grazie ad un viaggio nei sentimenti con una visione introspettiva ed unica data dalla consulenza letteraria di Alessandro Logli. Ingresso unico: 10 euro.