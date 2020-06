Dante, Petrarca e Boccaccio: "Il terzo incomodo" ai giardini di Senigallia

Al via il cartellone di eventi dell’estate senigalliese che accompagnerà cittadini, turisti e visitatori fino a settembre. Il programma completo è già consultabile sul sito www.feelsenigallia.it ed è reperibile nei locali commerciali della città.

Intanto giovedì 2 luglio, a inaugurare la stagione estiva sarà il concerto “4 X 70” organizzato dall’associazione Musikèdivertimento, che si terrà ai Giardini della Scuola Pascoli alle ore 21,30 con Mauro Mancini (batteria), Andrea Conti (chitarra elettrica), Andrea Celidoni (basso e voce) e Gabriele Carbonari (voce solista e chitarra). Sempre alle ore 21,30, ma alla Rotonda a mare, si terrà la prima di una serie di presentazioni di libri raccolte sotto il titolo “Le Marche tra le righe”. Protagonista della serata sarà lo scrittore Angelo Ferracuti con il suo libro “La metà del cielo”. L’incontro è promosso dalla libreria IoBook.

Il weekend prosegue venerdì 3 luglio ai Giardini della Scuola Pascoli, il Centro Teatrale Senigalliese dove andrà in scena “Il terzo incomodo (Dante, Petrarca e… Boccaccio!) con Francesca Berardi e Filippo Mantoni, per la regia di Luigi Moretti. Lo spettacolo prevede un biglietto di ingresso di 7 euro. Per assistere agli spettacoli ai Giardini della Scuola Pascoli, in piazza Garibaldi, alla Rotonda a mare e alla Chiesa dei Cancelli, anche quelli gratuiti, è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: prenotazioni e biglietti www.vivaticket.it dal 1 luglio oppure presso il Teatro La Fenice, il venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell'evento a partire da un’ora prima dell'inizio della manifestazione.