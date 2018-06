Gemitaiz in concerto: il rapper canta il suo "paradise lost"

Il rapper Gemitaiz in concerto al Mamamia sabato 9 giugno. Il rapper romano torna live con il nuovo tour Paradise Lost e tocca la città di Senigallia dopo aver già calcato i palchi di Milano e Napoli. Il suo ultimo disco si intitola Davide (il vero nome del rapper) ma annovera tra i suoi lavori tanti dischi dal 2013 in poi: esordio con L'unico compromesso, disco d'oro nel 2014 con Kepler, pubblica online una serie di mixtape (Quello che vi consiglio), e poi in tre anni il suo canale YouTube ha collezionato 551mila iscritti e su Instagram sono oltre 931mila i follower.

Il concerto ha il prezzo di 20 euro e ha inizio alle 22.30.