Il mio nome è Frankestìn: spettacolo di beneficenza per la comunità socio-educativa

Giovedì 6 giugno alle ore 18:30 al Teatro Portone di Senigallia gli attori-ragazzi della Vivere Verde Onlus si esibiranno in “Il mio nome è Frankestìn!”, spettacolo diretto da Katia Grossi e Giovanni Ninnivaggi liberamente tratto dal film “Frankestein Junior” e già presentato agli studenti delle classi delle Scuole primarie Rodari e Leopardi di Senigallia a Carnevale del 2019.



Lo spettacolo, oltre a contenere scene divertenti e battute celebri, affronta il tema dell’inclusione e dell’accettazione del diverso attraverso il personaggio “La Creatura” che rappresenta, per la sua mole e la sua incapacità ad esprimersi verbalmente, la difficoltà di comprendersi nella diversità. Uno spettacolo adatto a grandi e bambini, che stupirà il pubblico per le capacità recitative dei giovani attori e con il quale la Vivere Verde Onlus vuole salutare i giovani del territorio e augurare buone vacanze estive. Il ricavato del costo dei biglietti verrà utilizzato per supportare laboratori teatrali ed altre iniziative ludico ricreative a favore degli ospiti. Il biglietto ha il prezzo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.