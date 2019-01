Senigallia e il giorno della memoria: tra film, incontri e iniziative per non dimenticare

Anche Senigallia celebra il giorno della memoria. Venerdì 25 e sabato 26 gennaio, al cinema Gabbiano si terrà la proiezione del film "1938 - Diversi" di Giorgio Treves. L'evento, riservato alla scuole si svolgerà secondo la seguente programmazione: ore 8,30, ore 10 e ore 11,30. Venerdì 25, alle ore 20,30, il cinema Gabbiano ospiterà anche la proiezione aperta a tutti del film "Opera senza autore" di Florian Henckel von Donnersmarck.



Sabato 26, alle ore 18,15, nella sala del consiglio comunale, si terrà l'incontro con lo storico della Shoah Paride Dobloni, intitolato "Viaggiare nella memoria per non dimenticare". L'iniziativa sarà aperta dai saluti del sindaco Maurizio Mangialardi, di Amos Zuares, in rappresentanza della Comunità ebraica di Ancona, e del vescovo di Senigallia Francesco Manenti. Domenica 27, alle ore 17,30 nei locali dell'Expo ex, sarà inaugurata la mostra "Il viaggio ad Auschwitz", a cura del circolo fotografico Avis Osimo. Si ricorda, inoltre, che in occasione delle Giornate della Memoria, sabato 26, alle ore 21, e domenica 27, alle ore 18 e alle ore 21, il Teatro Nuovo Melograno tornerà a mettere in scena lo spettacolo "Boom", per la regia di Catia Urbinelli e le coreografie di Monica Miniucchi, con nuove storie e nuovi personaggi.