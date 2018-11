Alzheimer: al via l'incontro "Quando a curare sono anche gli uomini"

Giovedì 22 novembre si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri Quando a curare sono anche gli uomini promossi dall'associazione Alzheimer senza paura, onlus di Senigallia.

Sarà presente Leonardo Badioli, per Gli amici di Leo, che prendendo spunto dal suo libro La Casa del Turco coglierà l’occasione per raccontarci di sua sorella Licia e della sua malattia: insieme hanno scoperto e vissuto l’Alzheimer, conoscendosi e riscoprendosi a vicenda. Lei frequentava il Centro diurno Il Granaio, e insieme partecipavano agli Incontri al Caffè. Badioli non si sente un uomo speciale per il semplice fatto di essere stato accanto a sua sorella. Badioli, nel suo romanzo, racconta di Licia attraverso i suoi quadri: lei amava dipingere perché dava alla pittura un valore e una intenzione narrativa. Lo spunto dei suoi quadri è infatti la casa dei nonni e la figura di sua madre che lì era cresciuta, in via del Turco, appunto, in quel di Gabicce. E in quei quadri emerge la memoria di cose care, di cose passate che ritornano vive e presenti, proprio quando la malattia sembra cancellare e sfuocare ogni cosa.



L’incontro si terrà alle ore 17,30 presso i locali del Caffè Alzheimer in via Raffaello Sanzio n. 207/1 e l'evento è aperto a tutti e gratuito.