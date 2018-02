Un viaggio nelle demenze e nelle emozioni: dalla diagnosi alle ultime fasi

Evento gratuito organizzato in occasione della Settimana del cervello 2018 in collaborazione con Hafricah.Net, partner ufficiale della Brain Awareness Week. Il seminario avrà luogo giovedì 15 marzo 2018, con orario 17:00 – 20:00 presso Via Madre Teresa di Calcutta, 1. L'evento ha come obiettivo quello di riuscire a comprendere meglio il mondo delle demenze. Durante l’incontro verrà analizzata la solitudine che vivono gli anziani e come questa possa diventare un fattore di rischio della patologia. Ci si soffermerà sulle emozioni provate da un familiare nel momento di restituzione di una diagnosi di demenza.Verranno approfonditi poi, i cambiamenti comportamentali e le relative problematiche quotidiane secondarie alla patologia; evidenziando, maggiormente, le azioni funzionali che i familiari possono mettere in atto per fronteggiare tali problematiche. Infine, saranno presentate le principali terapie non farmacologiche presenti nel panorama italiano e internazionale: quali sono e come applicarle al meglio con lo scopo di rallentare il decorso della malattia, migliorando la qualità di vita della persona.



L'evento è gratuito e interverranno la dottoressa Serena Rabini, la dottoressa Annalisa Scarpini, la dottoressa Martina D'Errico e la dottoressa Alessandra Angelillo. Per ulteriori informazioni: 3385416763.