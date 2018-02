Seminario: presentazione del corso di gestione etica della creatività

Al via il 1 marzo, alle 20.45, presso la Fonte delle Serpe, il seminario a cura di Gianni Ciarrocchi (progettista di maglieria, confezioni, comunicazione, politiche aziendali e marketing cre-attivo) sui principali metodi per praticare attività di impresa in modo più avanzato, consapevole, etico ed efficace.

Un percorso meno tecnologico e digitale, ma più umano, appassionato, pratico e costruttivo che sa leggere e valorizzare la tua persona, le tue ambizioni e le tue qualità. Questa iniziativa si avvale di risorse ed energie di professionisti competenti, etici ed appassionati. La presentazione è gratuita



