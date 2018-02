San Valentino "rurale": alla ricerca di Cupido nel bosco

Un appuntamento per tutte le coppie di innamorati che amano lo spirito "rurale". Sabato 17 febbraio alla Selva di Castelfidardo al via una romantica passeggiata nel bosco seguendo Cupido per scoprire e ricomporre una frase misteriosa, lungo il percorso uno scatto fotografico al tramonto e, al ritorno, un ristoro a base di dolci fatti in casa e bevande calde nella splendida cornice della Selva di Castelfidardo.

Omaggio a tutte le coppie. Quota di partecipazione € 12,00 a coppia. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 febbraio.