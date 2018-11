Sei personaggi in cerca d'autore: la Fenice si libra con la versione di Michele Placido

Al teatro La Fenice di Senigallia, il 4 dicembre alle ore 21, va in scena un grande classico del teatro con Michele Placido, Sei personaggi in cerca d'autore: la messa in scena è considerata unanimemente come una delle prove più alte e significative dell’intera poetica di Pirandello, che vi condensa con abilità e maestria rare i temi fondamentali della sua produzione: la mescolanza di tragico e comico, l’adozione di un punto di vista umoristico, la molteplicità infinita del reale e la sua intima relatività, l’opposizione tra la “forma” e la “vita” come radice dei drammi umani. Della trama è noto l’irrompere della fantasia nella realtà. Sei personaggi in cerca d’autore è il primo “esperimento” pirandelliano di teatro nel teatro. Mentre una compagnia teatrale sta provando uno spettacolo, irrompono sei persone misteriose. In realtà, sono sei Personaggi, creati da un autore che li ha abbandonati. Il capocomico si convincerà presto a rappresentare proprio la storia di quei Personaggi, che saranno proprio loro ad interpretare. L’adattamento di Michele Placido (qui attore e regista), basato su fatti di cronaca contemporanea tra cui il femminicidio, le morti bianchi e l'impossibilità di una storia sentimentale dovuta all'alienazione dell'uomo moderno, ha ottenuto nella passata stagione un grande successo di pubblico e critica. I personaggi di Pirandello sono dunque creature di oggi rappresentate come creature fragili.

Biglietti: I settore Intero € 35 / Ridotto € 30 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20, II settore Intero € 30 / Ridotto € 25 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20, III settore Intero € 25 / Ridotto unico € 20.