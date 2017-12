Seeport Hotel: cena di lusso e casinò party per Capodanno

L'ultimo dell'anno ha il sapore di una serata chic al Seeport Hotel. Lo chef Umberto Bentivoglio offre agli ospiti un menù raffinato ed elegante mentre, dopo cena, la lussuosa location si trasforma in un vero e proprio casinò. Ci si potrà scatenare al banco del croupier e tentate la fortuna. Per tutti i partecipanti regali esclusivi in bellissime strutture in Toscana e nelle Marche.

Ecco il menù e il programma della serata:

Overture

Millefoglie di Tonno Bianco, Manzo e Caviale di Aringa

Il Baccala si Mette lo Smoking

Il Pressato di Maiale alle Prugne Umeboshi

Il Cubo di Vitel Tonnè



La Pasta Tirata Al Mattarello

Lasagnetta alle Capesante e Zenzero

Raviolo al Burro della Normandia, Alici del Mar Cantabrico e Tartufo



Dai Mari del Nord

Lo Chef e l’Astice alla Catalana



Il Cucchiaino Entra in Scena

Le sette consistenze del Cioccolato



Midnight 00:00

Il Brindisi, la Lenticchia di Castelluccio e lo Zampone



I Dolci della Tradizione

Panettone Artigianale, Torrone al Cioccolato e Pralineria di nostra Produzione –



Dalla Cantina

Metodo Classico di Verdicchio Brut Riserva 2009 Az. Garofoli

Gruner Veltliner 2016 Valle D’Isarco Az. Strasserhoff

Lagrein 2016 Vigneto delle Dolomiti Az. Colterenzio

Sauvignon Blanc 2015 Colli Orientali Az. La Tunella

Vino E Visciole Az. Austera



Chef Executive: Umberto Bentivoglio

Sommelier: Roberto Cecchetti



Cenone: 140 €

Cenone + pernottamento: 187 €



Prenotazioni: info@seeporthotel.com – 071/9715100