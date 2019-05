Marche energy day: la Confapi racconta le opportunità delle rinnovabili

Venerdì 24 maggio la Confapi di Ancona organizza al Seebay hotel (ex hotel La Fonte) di Portonovo l'evento Marche energy day. Un incontro formativo con i massimi esperti di energia rinnovabile per capire le opportunità di business della cosiddetta "green energy" e un'occasione unica per scoprire tutte le potenzialità di questo settore in continua evoluzione e per approfondire tematiche importanti per le imprese.



Un'attenta analisi sull'attuale situazione energetica apre il convegno che prosegue poi con gli interventi di realtà importanti come Suncity, Ego group, Green Energy service e P.M. Service. L'evento è patrocinanto dalla Regione Marche e valido per i crediti formativi presso l'Ordine degli ingegneri di Ancona. Marche energy day si chiude con un networking lunch presso il ristorante La Fonte di Portonovo. Qui il link per iscriversi all'evento gratuito.