Gli atei celebrano Darwin e aprono una nuova sede: conferenza e aperitivo

Come ogni anno dal 12 febbraio in poi prenderanno il via i “Darwin Day” UAAR, organizzati su tutto il territorio nazionale, per celebrare il noto biologo naturalista Charles Darwin, padre dell’evoluzionismo. Una data scelta soprattutto per ricordare l'anniversario della sua nascita, avvenuta il 12 febbraio del 1809. Anche quest’anno, l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Ancona ha organizzato il suo Darwin Day 2018 quando sarà anche l’occasione per l’inaugurazione della nuova sede del Circolo UAAR in Via Armando Seppilli (angolo Parco Staffette Partigiane), nei pressi di piazza d’Armi in Ancona.

Il tutto si svolgerà nella giornata di domenica 18 febbraio prossima. Dalle ore 16.30, con una conferenza dal titolo “Umanesimo darwiniano - Una nuova prospettiva su uomo e natura”, Roberto Verolini, docente di Scienze naturali e saggista già autore di numerose pubblicazioni sull’etica darwiniana e sul contrasto tra darwinismo e creazionismo, introdurrà al pubblico i suoi ultimi studi sull’affascinante tema dell’evoluzionismo e sulle sue implicazioni filosofiche. A seguire, dalle ore 18.30 in poi, i soci del Circolo UAAR di Ancona accoglieranno ospiti e sostenitori simpatizzanti nella nuova sede, offendo a tutti loro un aperitivo inaugurale. Sarà soprattutto l’occasione per conoscersi e conoscere le tante attività passate e future della nostra associazione, da sempre in prima linea, quotidianamente, nella difesa della laicità dello Stato e dei diritti dei non credenti.