Sebastiano Somma interpreta Miller: a teatro con "Uno sguardo dal ponte"

L'attore Sebastiano Somma è in scena al teatro Goldoni di Corinaldo venerdì 7 febbraio ore 21.15 con lo spettacolo Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller per la regia di Enrico Maria Lamanna,

Nel cast con Somma gli attori Roberto Negri, Matteo Mauriello, Cecilia Guzzardi, Sara Ricci, Edoardo Coen, Andrea Galatà e Antonio Tallura. Il testo riprende il dramma interiore di Eddy Carbone, della sua famiglia e del suo sogno americano: la vita com’era negli anni ‘50 per gli emigrati italiani a New York con i loro sogni e le loro illusioni. L’amore di Eddy verso la giovane nipote, in realtà è una voglia di proteggere la sua purezza, Eddy la ama e la mette al riparo come una ceramica preziosa da non scalfire. Un sogno da coccolare al di là del ponte, sotto un cielo di stelle misto ad un mare dove si naufraga in una voglia di tenerezza.



Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo dalle 20 (a 18 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo, con riduzioni rispettivamente a 15 euro e a 12 euro per ragazzi fra 16-30 anni e per possessori della Carta del Donatore AVIS). Dato il ridotto numero di posti è obbligatoria la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche nei punti vendita AMAT/VivaTicket, sul sito vivaticket.it e al Call center dello spettacolo tel. 071/2133600.