Scuola di musica Bettino Padovano: quartetto in rosa per festeggiare le donne

In occasione della Giornata internazionale della Donna, il 10 marzo al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia si esibisce un quartetto tutto femminile della Scuola di Musica Bettino Padovano. L'appuntamento è alle ore 21 al teatro di via Botticelli. Questo “Omaggio alla Femminilità” è il risultato di un’attenta selezione di brani che hanno come filo conduttore le infinite sfaccettature dell’animo femminile, da secoli ispirazione per tanti illustri compositori. In programma musiche di Bizet, Rossini, Schubert, Mascagni, Puccini. Un’occasione per compiere un viaggio musicale nel cuore delle donne, per festeggiare una ricorrenza in maniera speciale e unica.

La commistione del pianoforte di Ilenia Stella con l’arpa di Lucia Galli, il violino di Annalisa Trizio e la voce del soprano Chiara Moschini trovano spazio per arrangiamenti originali cuciti a misura sul gioco delle sonorità che trasforma il repertorio in modo inedito, grazie alle infinite sfumature di suono e formazione che un quartetto come questo può offrire.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.nuovomelograno.it o chiamare il numero 3895450774. L'ingresso ha il prezzo di 10 euro.