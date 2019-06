Scrigni sacri: apertura serale per ammirare la chiesa di San Francesco

Venerdì 14 giugno il chiostro della chiesa di San Francesco ad Alto in via Torrioni 10 apre i battenti alle 21.15 in occasione della rassegna Scrigni sacri. Il progetto, giunto alla settima edizione, vuole valorizzare il patrimonio storico-culturale e religioso di Ancona e Osimo. Al via quindi le aperture serali dei musei e delle principali chiese legate alla figura di San Francesco, con letture delle più interessanti opere d'arte o accompagnamento musicale.

L'iniziativa è ad ingresso libero e prevede l'intervento musicale del coro di voci bianche A.Orlandini - I.C. Scocchera. Prenotazione obbligatoria al numero: 3208773610.