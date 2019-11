Scherzi alla Rossini. Visto che la cena non è sicura: lo spettacolo al Nuovo Melograno

Al Teatro Nuovo Melograno va in scena lo spettacolo Scherzi alla Rossini. Visto che la cena non è sicura, una rappresentazione esplosiva che unisce musica e cucina dal vivo, ritmo e narrazione per omaggiare il compositore Pesarese Gioacchino Rossini. L’appuntamento è per venerdì 15 e sabato 16 novembre, alle ore 21, e domenica 17 novembre, alle ore 18.

Si tratta di un omaggio non solo alla musica del grande maestro, eseguita da Ilenia Stella al pianoforte, ma anche al suo carattere schietto, alla colta goliardia e all'amore per la buona cucina che lo hanno reso unico agli occhi di tutti. Tre attori-cuochi - Daniele Vocino, Catia Urbinelli e Cristian Strambolini - accompagneranno lo spettatore in un affascinante viaggio nel mondo di Rossini, attraversando aneddoti lavorativi e culinari e ricordando gli incontri che lo resero celebre in tutto il mondo, senza dimenticare il suo rapporto con le donne e analizzando i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi così presto dalle scene, preparando piatti collegati alle personalità e ai luoghi che egli incontrò nella sua vita. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nuovomelograno.it. Prenotazioni al numero 3895450774.