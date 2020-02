Scherza con i fanti: incontro con il documentarista Gianfranco Pannone

Martedì 4 febbraio alle 21.15, al nuovo cinema Azzurro, Gianfranco Pannone, uno dei più importanti documentaristi italiani contemporanei, i cui film sono stati selezionati ai festival di Locarno Torino, Londra e Roma, presenta il suo ultimo lavoro selezionato alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2019: Scherza con i fanti. Modera l'incontro Luca Caprara, direttore artistico di Corto Dorico Film Festival. Ingresso unico 5 euro.

Un viaggio tragicomico nella recente storia d’Italia e, insieme, un canto per la pace. Un percorso lungo più di cent’anni, dall’Unità d’Italia a oggi, per scandagliare il difficile, sofferto e spesso ironico rapporto del popolo italiano con il mondo militare e con il potere. Attraverso le preziose immagini dell’Archivio Luce, i magnifici canti popolari e quattro diari intimi: di un soldato del Regio nell’Ottocento, di un combattente in Etiopia nel 1935, di una donna partigiana, di un sergente della Marina militare in Kosovo. Storie private e storia collettiva di un popolo che con duemila anni di guerre potrebbe essere maestro mondiale di pace.