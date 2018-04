Alla scoperta delle bowl, la food blogger racconta il nuovo trend

Alla scoperta della bowl perfetta: l’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 7 aprile presso lo Scavolini Store Fabriano. Per l’occasione la blogger di iFood Claudia Casadio, accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta delle bowl, un piatto oggi tanto in voga quanto sconosciuto ai più. Vietato tradurle banalmente come ciotole o chiamarle frullati, sono pasti completi, sani, nutrienti, gustosi e colorati. I presenti saranno chiamati a partecipare alla realizzazione della ricetta e, a fine evento, potranno degustare il piatto, un vero toccasana per corpo e spirito. Quanti sanno effettivamente cosa sono le bowl? Questo trend arriva dall’America e rappresenta l’healthy food per eccellenza. Servite in ciotole tonde, hanno alla base ingredienti estremamente nutrienti e bilanciati, per creare portate belle da vedere e ottime da gustare, ricche di benefici per la salute. Non ci sono regole fisse e precise per comporle, solo seguire la propria creatività e la genuinità degli alimenti. La blogger Claudia Casadio illustrerà al pubblico una sua versione vegetariana e sfiziosa, composta da hummus rosa decorato con semi misti ed erbe, accompagnato da crudités e pane tostato.

L'evento è aperto al pubblico e ha inizio alle ore 17.