Scalpiccii sotto i platani: sul palco per ricordare la strage di Stazzema

Arriva lo spettacolo Scalpiccii sotto i platani al teatro Misa di Arcevia sabato 28 aprile alle 21: la struggente ricostruzione degli ultimi momenti di vita degli abitanti di Sant’Anna di Stazzema prima del compimento dell’eccidio del 12 agosto 1944. Un sabato mattina, tre colonne di nazisti, guidati dai fascisti versiliesi, irrompono nel paese con brutalità inaudita: 560 persone vengono uccise in poco meno di tre ore, soprattutto donne e bambini. Un racconto vibrante e commovente, scritto ed interpretato con estrema sensibilità e profondo rispetto, per ricordare i bambini, le donne e gli anziani vittime di questa tragedia.

