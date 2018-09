Sbaracco: arriva il mercatino delle occasioni per le vie del centro

La città di Falconara si prepara ad accogliere sabato 8 settembre e domenica 9 gli stand dello Sbaracco, il mercatino che animerà l’isola pedonale del centro città con le offerte straordinarie dei negozi falconaresi, pronti a mettere in vendita gli articoli di fine stagione con sconti che vanno dal 50 al 90 per cento. A questa nuova edizione dello Sbaracco aderiscono 17 commercianti, alcuni del centro, altri di Palombina Vecchia, che occuperanno 28 stand dislocati nel tratto di via Bixio compreso tra via Cairoli e piazza Mazzini.

Sarà possibile acquistare a prezzi stracciati capi di abbigliamento e intimo, calzature, accessori, articoli di pelletteria, biancheria per la casa, occhiali, prodotti di erboristeria, persino vini. Non mancherà un punto di ristoro con street food preparato al momento. Gli stand resteranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 20.