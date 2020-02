Fonte della Serpe: Cena a base di piante spontanee con concerto

Venerdì 28 Febbraio la Fonte della Serpe propone una cena alle erbe selvatiche con concerto a seguire. Una serata particolare, in cui lasciarsi trasportare attraverso i sensi. Una cena a base di piante spontanee del territorio e a seguire il concerto di: Savoretti-Mina Duo (percussioni - flauto - elettronica - delay - loop - harmonizer).



L’incontro di due musicisti che percorrono una strada comune verso l’individuazione di un codice sonoro e di una radice semantica condivisa. Focus della loro ricerca è il timbro ed il suono, questi due elementi fanno da guida al loro percorso creativo che li spinge a far interagire le sonorità tradizionali di cui sono portatori, con le incursioni dell’elettronica digitale ed analogica. Per questa occasione la Fonte della Serpe propone una cena con compreso ingresso al concerto. Inizio cena ore 20,00 (Prenotazione obbligatoria). Il concerto inizia alle ore 21,30.





