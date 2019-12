Santa messa e concerto di Natale alla chiesa di Portonovo

La rassegna musicale "Onde di Note", organizzata dall'Associazione ANSPI ZonaMusica con ItaliaNostra onlus di Ancona, che ha saputo intrattenere nella stagione estiva bagnanti e turisti con concerti nella chiesa di S. Maria di Portonovo, prosegue il suo cammino con la nuova Edizione 2020.

Con il sostegno della Fondazione Cariverona, arricchisce la sua programmazione artistica di nuovi concerti e nuovi itinerari musicali. In occasione della celebrazione della Santa Messa sabato 21 Dicembre alle ore 18.00 si svolgerà il consueto Concerto di Natale. Tra le pareti millenarie di una delle poche chiese del XI secolo rimaste intatte dopo le forti scosse di terremoto degli ultimi anni, riecheggeranno le voci del coro universitario del CRUA di Ancona diretto dal M° Laura Petrocchi. Un programma vario che di certo non farà mancare i canti della tradizione natalizia e mirerà a celebrare la sacralità del luogo. Una splendida occasione per godersi l'inizio delle festività in uno dei gioielli del nostro territorio, un patrimonio storico da preservare e proteggere. E non solo: da valorizzare con performance musicali e artistiche pensate a tale scopo. Una grande apertura di rassegna e un'occasione unica per festeggiare assieme il Natale in un luogo incantato.