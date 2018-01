Benedizione degli animali: appuntamento con il raduno per la festa di Sant'Antonio

Il 21 gennaio si tiene la benedizione degli animali a Loreto sul sagrato della basilica santuario della Santa Casa.

Ecco il programma: dalle ore 8.00 al via la distribuzione del pane benedetto in Piazza della Madonna e, alle ore 11.30, appuntamento con il raduno degli animali in piazza Leopardi e sfilata lungo Via Sito V. Ore 12.15: apputamento con la preghiera in Piazza della Madonna e benedizione degli animali. Dalle ore 15.00: animazione con gruppo folk e vin brûlé.