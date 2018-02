San Valentino al Museo: l'amore al ritmo della passione

Il 14 febbraio, alle ore 18.00, nelle sale del Museo Tattile Statale Omero si terrà un itinerario per riscoprire i colori, le superfici e i ritmi dell’amore. Le opere della collezione coinvolgeranno il pubblico in un percorso passionale e materno, moderno e antico, vissuto e platonico, alla riscoperta dei sensi, non escluso il gusto.

L’esperienza sarà arricchita da un calice di vino gentilmente offerto all’azienda agricola “I Tre Monti” di Matelica. Ingresso libero.