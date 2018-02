San Valentino: gli eventi da non perdere nel giorno più romantico dell'anno

Sarà un giorno dedicato alla passione: "Ancona je t'aime" per le vie della città, Brignano commemora la sua carriera al Palaprometeo, fuga d'amore alla Selva di Castelfidardo e cena romantica in molti ristoranti, anche per vegani e al museo Omero si esplorano i mille lati dell'amore