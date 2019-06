San Savino Linking Festival: il programma dell'evento per "fare rete"

Torna sabato 22 giugno a Jesi il San Savino Linking Festival, l'evento che celebra il fare rete tra diverse realtà economiche, culturali ed etniche che ruotano intorno piazzale San Savino, invitandole ad incontrarsi e a dialogare. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, organizzata dal Comune di Jesi in collaborazione con l'Associazione Culturale Victoria rinnova la formula e moltiplica partner, luoghi e appuntamenti: anticipato a giugno rispetto la tradizionale programmazione di fine settembre, l'evento sarà distribuito per la prima volta su due giornate, il 22 e il 23 giugno, avvalendosi della partnership di Man Cave Cafè, dell'Associazione Musicale Valvolare e, come per l'edizione precedente, di Astralmusic. Ecco il programma degli appuntamenti:

Sabato 22 giugno

alle 18: l'installazione agli Orti Pace dell'opera Artclicks, prove di intercultura del progetto «Guardo in Alto-frammenti di città» , inserito nel programma delle iniziative di Chromaesis promosse dal Comune. Durante l’evento, sarà attivato un workshop di due giorni rivolto a gruppi di italiani e stranieri e curato dell’architetto Giuseppe Vultaggio di Roma, finalizzato al completamento dell'opera che sarà poi destinata a Palazzo Pianetti.

Ore 21: Novità assoluta di questa edizione 2019, il San Savino Linking Festival Dinner, una cena all’aperto presso i giardini Orti Pace cui seguirà il Rock Contest 2019, iniziativa targata Astralmusic e aperta ad artisti e band con repertori inediti. Maurizio Socci condurrà il festival che premierà tutti i partecipanti con una compilation che sarà distribuita sulle principali piattaforme digitali. La migliore band si aggiudicherà poi la promozione radiofonica su Earone insieme ad un coupon del valore di 200 euro per un corso di lingue presso The Victoria Company. In giuria, Gary Stewart Hurst.

Domenica 23 giugno