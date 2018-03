Festa di San Patrizio: al Naif con balli tipici e deejay Toky di Virgin Radio

In occasione del giorno di San Patrizio saabto 17 marzo il Naif ospita una delle band più celebri del Montelago celtic festival, gli Hurry Up. Tra sonorità irlandesi e danze tipiche con gli Scottish country dancer, la serata proseguirà in compagnia del deejay Toky, in onda su Virgin Radio con Ringo in Revolver, il programma sulla musica rock per eccellenza.

La serata ha inizio alle 22. Per informazioni: 345 7839171.