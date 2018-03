San Patrick's day: birra, concerto e menù tipico per una serata "total green"

Al pub Gasoline di via Lauro Rossi 10, sabato 17 marzo dalle 21, in occasione del San Patrick's day, ospite la band anconitana Irish Folk The Green Mussels. Musica e allegria per un concerto impreziosito da un look total green e da una cena irlandese per gli amanti dei sapori forti. Il menù da 14,50 euro prevede: stufato di manzo alla Guinness e riso, una pinta di birra a scelta tra le irlandesi alla spina e per finire cicchetto di Jameson.



Gradita la prenotazione al numero 3468832062.