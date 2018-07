San Costanzo show: i comici marchigiani al festival dialettale

La Compagnia di comici marchigiani San Costanzo Show torna il 24 luglio ad Agugliano, dopo aver partecipato nel marzo scorso a "Incontri d'Inverno" e parteciperà, fuori concorso, al Festival nazionale di Teatro dialettale, nello speciale mini festival marchigiano all'interno della rassegna. Per il più grande spettacolo prima del weekend, un palcoscenico decisamente affollato con numerosi ospiti, di provenienza diversa, da quelli della televisone e del cinema a quelli dello show-business, ma non mancheranno anche i più classici personaggi della porta accanto che soprattutto abbiamo imparato ad apprezzare ad ogni spettacolo del gruppo del Pesarese. A questo proposito, hanno già dichiarato dal loro quartier generale: "Porteremo ad Agugliano nuovi attori, nuovi personaggi, nuove gags"... e saranno tutte una scoperta per il pubblico che già ha avuto modo di apprezzare i comici del San Costanzo Show e soprattutto di ridere ad ogni loro battuta.



Reduci dal successo televisivo per la promozione (per il secondo anno consecutivo) di una catena di ristoranti di pesce della costa adriatica, sono già pronti a tuffarsi in questa nuova avventura che non sarà l'unica di questa estate 2018. Ma per l'appuntamento specifico nel Festival nazionale di Teatro dialettale di Agugliano, nel precisare che può succedere di tutto, affermano anche che: "Tutto avverrà molto prima del week end... ovvero di martedì!" e sul palco si alterneranno Davide Bertulli, la signora Rosa Della Cecca, Massimo Pagnoni, Romina Antonelli, Daniele Santinelli, Mirella Cartechini e molti altri ancora, per la regia di Oscar Genovese. Ci hanno comunicato che ci sarà anche la signora Orietta Pedotti del Poderino di Fano (sì, proprio lei, "quella dei pilotti") in una particolare veste che non si può svelare, ma che sarà tutta una sorpresa e soprattutto tutta da ridere. D'altronde, con alle spalle più di 50 spettacoli diversi, ognuno dei quali molto divertente, c'è da crederci! L'appuntamento è per le 21.30 all'Anfiteatro al Parco delle Querce di Agugliano. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato all'interno del cine-teatro Ariston.