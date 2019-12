Nel Salotto dei Pianetti: il racconto in musica in epoca Barocca

Nell’ambito del Cartellone degli eventi natalizi del Comune di Jesi, venerdì 20 dicembre alle ore 21 la Pinacoteca Civica e Polo museale della Città presenta nelle magnifiche sale di Palazzo Pianetti un appuntamento di cultura e spettacolo di grande fascino: un concerto-spettacolo dal titolo “Nel Salotto dei Pianetti”, che attraverso un racconto per parole e musica trasporta il pubblico negli ambienti e nelle atmosfere sociali e culturali dei palazzi aristocratici del ‘600 e ‘700 in cui si proponeva e fruiva privatamente l’arte musicale. Il viaggio nella cultura musicale dell’epoca presta ovviamente attenzione particolare alla Famiglia dei Pianetti, di cui la serata si svolge nel meraviglioso Palazzo rococò che oggi è sede della Pinacoteca Comunale, conferendo in tal modo al percorso storico artistico della narrazione musicale un valore aggiunto emozionale senza eguali proprio per il suo svolgersi nei luoghi originari, peraltro espressamente citati e descritti nel dettaglio dal racconto, in un processo di identificazione “qui e ora” che annulla la distanza dei secoli e crea un incanto di sensazioni unico.

Elemento aggiuntivo di stimolo culturale e unicità della serata è la primizia che nel corso della serata il programma musicale presenta in prima esecuzione moderna una scelta di brani tratti dai vari manoscritti del Fondo archivistico Pianetti. La Biblioteca Comunale Planettiana di Jesi conserva infatti, nel Fondo Pianetti del suo Archivio Storico, vari manoscritti musicali anonimi del secolo XVII, di vario contenuto e tipologia: una chiara testimonianza del contesto sociale e culturale locale, che è noto vedesse nelle dimore gentilizie lo studio, ma anche la proposta di musica in concerto, privato o pubblico a seconda dei casi, in sale del palazzo di apposita destinazione. Oltre alle musiche dei manoscritti, il racconto sonoro prevede lavori di Vivaldi, Mozart, Castello, Pergolesi, eseguiti da interpreti specialisti del repertorio barocco: l’Ensemble strumentale “I Solisti dell’Accademia”, con Serena Cavalletti al Violino e Giulio Fratini al Clavicembalo; interprete del racconto narrativo, di Gianni Gualdoni, è invece l’attore Dante Ricci.

La serata è ad ingresso libero. Visti i posti limitati della Sala settecentesca di Palazzo Pianetti in cui essa si tiene, la Direzione della Pinacoteca consiglia chi non vuole perdersi la magia della serata di prenotarsi al suo 0731-538439.