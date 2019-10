Sagra dell'uva di Cupramontana: il programma della kermesse

Dal 3 al 6 ottobre torna l'82esima edizione della Sagra dell'Uva di Cupramontana. Una kermesse tutta dedicata al nettare degli dei per divertirsi e bere in compagnia. Quest'anno special guest: Gabry Ponte, The Kolors ed Equipe 84.

Prezzi: Residenti: 10€ per le serate di venerdì, sabato e domenica. Non residenti: 12€ per il venerdì, 12€ per il sabato, 7€ per la domenica. PROMOZIONE SPECIALE: venerdì+sabato 20€. I Biglietti per i non residenti possono essere acquistati online con CiaoTickets o alle porte di ingresso.

Ecco il programma dell'iniziativa:

Ore 19:30 INAUGURAZIONE 82^ SAGRA DELL'UVA

- Esibizione Banda Musicale Niccolò Bonanni di Cupramontana

- Spettacoli e brindisi

Ore 19:30 Magazzini dell'Abbondanza

"DEGUSTAZIONI IN CENTRO"

Ore 19:30

- Apertura stands gastronomici

- Apertura Fonti del Verdicchio

Ore 19:30 Via Marianna Ferranti

- Mostra mercato prodotti dell'Alimentare;

Ore 20:30 Sala del Torrione

- Apertura mostra fotografica "Cupra in particolare"

Ore 21:30 Piazza Cavour

Musica in piazza con ORCHESTRA FRANK DAVID



VENERDI' 4 OTTOBRE



Ore 18:00 - MIG | Musei in Grotta

IL GRANDE VERDICCHIO

"Bianchi verticali 2.0: i terroir di Cupramontana ed Etna" con Chiara Govoni

Ore 18:00 Magazzini dell'Abbondanza

"DEGUSTAZIONI IN CENTRO"

Ore 18:00 Via Marianna Ferranti

- Mostra mercato prodotti dell'Alimentare

Ore 19:30 - Apertura stands gastronomici

Ore 21:00 Piazza Cavour

CACAO MENTAL in concerto

Ore 23:00 Piazza Cavour

GABRY PONTE in concerto



SABATO 6 OTTOBRE

Ore 15:30 Partenza da Palazzo Leoni

- Sfilata Gruppo Folk "Massaccio" di Cupramontana

Ore 16:00 - Piazza Cavour

- PALIO DELLA PIGIATURA

Ore 18:00 - MIG | Musei in Grotta

IL GRANDE VERDICCHIO

"Di terra e sabbia: Cupramontana incontra il Roero" con Fabio Pracchia

Ore 18:00 Magazzini dell'Abbondanza

"DEGUSTAZIONI IN CENTRO"

Ore 18:00 Via Marianna Ferranti

- Mostra Mercato prodotti dell'agroalimentare

Ore 19:30 - Apertura stands gastronomici

Ore 20:00 - Apertura Fonti del Verdicchio

Ore 21:00 Piazza Cavour

FORELOCK & ARAWAK UNPLUGGED in concerto

Ore 23:00 Piazza Cavour

THE KOLORS in concerto



DOMENICA 7 OTTOBRE



Ore 10:00 Sala consiliare

- Ricevimento autorità

Ore 11:00 Vie del Centro

- Sfilata dei Gonfaloni;

- Esibizione del gruppo folk "Massaccio" e della banda musicale "N.Bonanni" di Cupramontana

Ore 12:00 Apertura stands gastronomici

Ore 15,30 Piazza Cavour

- SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Esibizione delle bande musicali e gruppi folk

Ore 17:30 - Premiazione Carri Allegorici e Stands

Ore 18:00 Magazzini dell'Abbondanza

"DEGUSTAZIONI IN CENTRO"

Ore 18:30 Piazza Cavour

EQUIPE 84 in concerto

Ore 21:30 Piazza Cavour

TOO MANY BLACK KEYS in concerto

Ore 21:30 Estrazione lotteria Sagra dell'Uva 2019

Ore 22:00 Fuochi d'artificio.