Sagra della polenta: due giorni tra musica, balli e funghi prelibati

Torna la sagra della polenta il 13 e 14 ottobre a Polverigi. Per tutti i buongustai assaggi, degustazioni e piatti a base di polenta da gustare in compagnia, mentre, per gli appassionati, domenica al via la tradizionale fiera e mostra micologica a cura del gruppo micologico naturalistico di Ancona. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica con Barbara & C, Sara Band, Massimo e Patrizia, Fabrizio e Raffaella.

L'evento è ad ingresso libero dalle 19 alle 23.