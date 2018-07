Sagra dello gnocco: prima edizione gustosa con il tributo a Max Pezzali

A Ostra Vetere si tiene la prima edizione di uno dei piatti gastronomici più gustosi: gli gnocchi di patate. Al via la sagra dello gnocco dal 20 al 23 luglio. Il menù prevede gnocchi alla papera con sugo rosso, macinato e papera. Gnocchi primavera: sugo bianco con melanzane, zucchine, pomodorini, cipolla e salsiccia. Gnocchi gamberi e zucchine: sugo bianco con gamberi, zucchine e aglio. Alla sagra è possibile assaporare oltre al primo piatto protagonista, anche carne alla griglia, costata di maiale con salsa bbq, prosciutto e melone, piadine e panini, arrosticini di castrato, olive all’ascolana, patate fritte, conditella e verdure arrosto. L'evento prevede quattro serate all'insegna del buon cibo, divertimento, tanta musica, birra e cocktail, in un clima di festa estiva sotto le stelle, con la famiglia o con gli amici.

Per l'occasione il 21 luglio salgono sul palco in via san giovanni anche i Secondo Tempo, tribute band degli 883 & Max Pezzali al settimo anno di attività. Lo show 2018 ripropone tutti i grandi successi degli 883 a partire dagli esordi nel 1992 fino ad arrivare agli ultimi brani di Max Pezzali.