Sagra del bombetto: tre giorni tra piatti tradizionali, zumba e comicità

Torna la Sagra del Bombetto per la sua ventunesima edizione. Dal 1 al 3 giugno, in piazza Salvo d'Acquisto, la parrochhia del Sacro Cuore di Passo Varano e Ponterosso propone l'evento dove viene servito il classico piatto anconetano tra musica, spettacoli e i classici balli per smaltire l'abbuffata di pesce. Ecco il programma:

Giovedì 31 Maggio

Ore 18.00 Bombetto Compilation 2018 – (perché sa un po’de musica e il vì ‘sto bombetto va giù che è un amore…)

Ore 19.00 Nature stage: Il Baule dei Sogni presenta “Tutto quello che non viene donat…va perduto.”

Ore 20.30 Soccer area: L’ora della Zumba Ore 21.00 Young Parking: “balla e basta!!!” Ore 21.30 Central Stage: Lando e Dino

Ore 22.30 Central Stage: La Regina



Venerdì 1 giugno

Ore 16.00 Bombetto Compilation– (perché sa un po’ de musica e il vì ‘sto bombetto va giù che è un amore…)

Ore 16.30 “PARROCCHIADI – giochiamoci, teniamoci in contatto” Ore 19.00 Nature stage: “AperiComico” con Carlo Sprovieri

Ore 20.00 Nature stage: P@RROCCHI@DI – premiazioni con la presenza di S. E. Mons. Angelo Spina

Ore 20.30 Soccer area: L’ora della Zumba Ore 21.00 Young Parking: “balla e basta”

Ore 21.30 Central Stage: : Si balla con l’orchestra ”i Cocktail – Music Group”



Sabato 2 giugno

Ore 16.00 Bombetto Compilation – (perché sa un po’ de musica e il vì ‘sto bombetto va giù che è un amore…)

Ore 18.00 Nature stage: “Voice Exhibition 2018” Esibizione degli allievi dei corsi di canto dell’istituto comprensivo Quartieri nuovi

Ore 19.00 Nature stage: “AperiComico – Joso done c’è Peppe” con Giuseppe Bartolucci

Ore 20.30 Soccer area: L’ora della Zumba Ore 21.00 Young Parking: “balla e basta!!!”

Ore 21.30 Central Stage: Si balla con l’orchestra “Joselito”



Domenica 3 giugno

Ore 11.00 Santa Messa

Ore 12.30 Pranzo delle Famiglie

Ore 16.00 Bombetto Compilation – (perché sa un po’ de musica e il vì ‘sto bombetto va giù che è un amore…)

Ore 18.00 Nature stage: “Il nuovo che avanza… non va messo in frigo” spettacolo a sorpresa con i ragazzi dell’oratorio

Ore 19.00 Nature stage: “AperiComico – Rana” con Stefano Ranucci

Ore 20.30 Soccer area: L’ora della Zumba

Ore 21.30 Central Stage: Chiusura con il vernacolo della compagnia “J’amici de Candia” con la commedia “Mandamoce a lu!”