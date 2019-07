Sagra del baccalà: il programma della festa golosa

Per gli amanti del baccalà dal 12 al 14 luglio al campo sportivo di Passatempo, frazione di Osimo, arriva la sagra dedicata a questo piatto della tradizione. Nei giorni della festa sarà possibile gustare il baccalà nella sua versione arrosto, in guazzetto, fritto e con le cipolle. Inoltre ci sarà anche la polenta e primi con il sugo a base di pesce. Ma non mancheranno neppure spettacoli e divertimento. Ecco dunque il programma:

Venerdì 12 luglio

Ore 19.30 Apertura stand gastronomici

Ore 21 Si balla con l'Onda musicale band

Sabato 13 luglio

Ore 19.30 Apertura stand gastronomici

Ore 21 Si balla con Barbara & C.

Domenica 14 luglio

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici

Ore 20 Spettacolo di Studio Danza

Ore 21 Max e Serena sul palco.