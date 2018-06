Improvvisazione teatrale, arrivano i saggi di fine anno

Un altro anno di Improvvisazione Teatrale si è concluso, e i nostri allievi della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale Improteatro - Improvvisazione Teatrale Italiana sono pronti per passare al livello successivo! Prima, però, daranno un assaggio di quanto appreso in questi mesi in una data unica.

*** SAGGI 2018 ***

Sabato 16 giugno 2018 saremo al Cinema Teatro Dorico a partire dalle 21:30 con la seguente programmazione.

L'esame con gli allievi del primo anno: una prova del fuoco su tutte le specialità dell'Improvvisazione. Per molti ragazzi sarà la prima, indimenticabile, esilarante, pazzesca volta sul palco. Zapping con gli allievi del secondo anno: una long form stuzzicante, divertente, poetica, emozionante. Diverse storie prenderanno vita, ma solo quelle migliori, decise dal pubblico, potranno andare avanti. Imprò con gli allievi del terzo anno: come concludere la serata se non con lo spettacolo principe dell'Improvvisazione Teatrale italiana? Gli allievi del terzo anno divisi in due squadre si sfideranno senza esclusione di colpi alla migliore improvvisazione, con il pubblico spettatore e giuria. Tre spettacoli con i vostri improvvisatori preferiti al prezzo di uno!



Biglietto unico €5.00.



Per informazioni scriveteci sulla nostra pagina Teatro Terra di Nessuno o con un messaggio privato, o all'indirizzo info@teatroterradinessuno.it, o telefonate ai numeri 3921117839 e 3291018885.

Gallery