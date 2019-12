Il sabato latino si accende al Clan dancing club

Sabato 7 Dicembre prosegue il sabato latino del Clan club che conquista il pubblico serata dopo serata. In compagnia di Salsaloca che anima la noche del sabato del Clan in consolle Renny dj per selezionare per voi le migliori salse e bachate di sempre e con qualche novità direttamente da Cuba.

Ingresso: 10 euro con consumazione inclusa e ingresso con cena e bevande comprese a 15 euro.