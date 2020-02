Viaggio organizzato plus: al Piccolo di Jesi arrivano i Manicomics

Sabato 15 Febbraio alle ore 21.15, presso il teatro Piccolo di Jesi, nell'ambito della Stagione teatrale "...Il sabato al Piccolo", sarà presentato l'esilarante spettacolo comico dal titolo Viaggio organizzato plus, proposto dalla compagnia Manicomics Teatro di Piacenza.

Clownesche disavventure on the road, questo il giusto sottitolo di uno spettacolo che vanta oltre 300 repliche in tantissimi paesi, scritto e diretto da attori che per anni hanno prestato la loro meravigliata comicità a Le Cirque du Soleil. Ingresso intero 12 euro e ridotto 10 euro. Informazioni e prenotazioni via messaggi wattupp: 370 3686850.

