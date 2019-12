Rumori fuori scena: le sublimi gaffe dei teatranti in scena alle Muse

Dal 12 al 15 dicembre alle 20,45 (tranne domenica alle 16,30), al Teatro delle Muse di Ancona arriva Rumori fuori scena di Michael Frayn con la traduzione di Filippo Ottoni e la regia di Valerio Binasco. La produzione è del Teatro Stabile Torino e del Teatro Nazionale con il sostegno di Fondazione CRT. I biglietti sono disponibili su Getickets da 15 a 36 euro.



Un cult del teatro contemporaneo Rumori fuori scena dell’inglese Michael Frayn, celebra le goffe imprese di una compagnia di scalcagnati teatranti. In tre atti, allestimento, debutto e tournée di una farsa erotica: gli spettatori assistono alla prova generale della pièce, congegno perfetto di entrate e uscite, ma anche di divertenti equivoci. La quotidianità del teatro lascia spazio alla sua natura istrionica: il pubblico si trova a sbirciare dietro le quinte, tra animate ripicche e rivalità. Interruzioni, errori, crisi di nervi, tensioni, amorazzi e riappacificazioni potrebbero compromettere definitivamente le recita della commedia, ma nonostante tutto, si va in scena e con grande successo! Rumori fuori scena ha debuttato nel 1982 a Londra, trasformandosi immediatamente in un successo internazionale. Nel 1992, lo spettacolo è stato trasformato in un film diretto da Peter Bogdanovich e interpretato da Michael Caine e Christopher Reeve.