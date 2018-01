Il rumore del bianconiglio: lo spettacolo tra vini e birre da degustare

La Compagnia della Luna con il Patrocinio del Comune di Ancona presenta Il rumore del bianconiglio, un evento organizzato dal Sommelier Tiziano Cacciani in collaborazione con il Museo del Giocattolo di Ancona. Sabato 20 Gennaio alle ore 20:30 al Museo del giocattolo di Ancona, in esclusiva nelle Marche, tornano le ragazze del Bianconiglio, un apericena spettacolo tutto da gustare. Il rumore del bianconiglio è un progetto di un collettivo tutto al femminile formato da Elena Balestri (attrice) Luciana Luccini (musicista) e Ilenia Volpe (musicista) nato dalla voglia di raccontare le favole nella loro vera natura, senza edulcorazioni, senza censure, attraverso l’unione del teatro e della musica. Attraverso la lettura delle fiabe classiche cerchiamo di sottolineare gli aspetti più realistici o più grotteschi a seconda delle storie, esaltandoli anche con la musica; perché le favole nascono per dare ai bambini gli strumenti per imparare a cavarsela nella vita, capire ciò che è giusto e cosa non lo è, ma sono anche fonte di insegnamento per gli adulti.



Il costo della serata è di 23 euro e include: spettacolo, apericena a buffet a cura di pizze e delizie, degustazioni di birre artigianali dell'Eremo di Assisi e degustazione di vini dell'azienda Lucchetti. Prenotazione obbligatoria al 3394511045 (Tiziano) e al 3456251238 (Gabriele).