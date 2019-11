Alla Rotonda a mare una conferenza in memoria di Evelyn Okodua

SENIGALLIA – Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Senigallia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 29 novembre si terrà una conferenza in memoria di Evelyn Okodua, intitolata “Sfruttate fino alla morte”. L’appuntamento è per le ore 17,30 alla Rotonda a mare.



Evely Okodua, uccisa venti anni fa a Senigallia, è una delle dieci donne che quest’anno la Comunità Papa Giovanni XXIII ha deciso di ricordare per illuminare le coscienze su una casistica particolare e spesso ignorata di femminicidio, quella riguardante le donne costrette a vendere il loro corpo in strada, esposte a ogni sorta di rischio, sfruttamento e violenza. Non a caso un recente rapporto Eures conta che in Italia, nel corso degli ultimi quindici anni, siano stati addirittura 184 gli omicidi di donne che si prostituivano, pari a circa il 6% dei femminicidi. La conferenza, che sarà moderata dalla presidente del Consiglio delle Donne Michela Gambelli, sarà aperta dai saluti del sindaco Maurizio Mangialardi, dell’assessore alle Pari opportunità Ilaria Ramazzotti, del vescovo di Senigallia Franco Manenti e del prefetto di Ancona Antonio D’Acunto.



Dopo gli interventi degli organizzatori, l’avvocato Alessandro Angeletti e il consigliere comunale Maurizio Perini, interverranno Ernesto Napolillo, magistrato distrettuale della Procura generale di Ancona, Michele Di Bari, capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione al ministero dell’Interno, e don Aldo Buonaiuto, dell’associazione Comunità Giovanni XIII. Le relazioni saranno intervallate dalla lettura di alcuni testi a cura di Beatrice Gregorini.