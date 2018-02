Formazione: al via il corso di informatica per ipo e non vedenti

La quindicesima edizione dei corsi di informatica per ipo e non vedenti si terrà presso l’istituto Einstein Nebbia di Loreto il 24 e 25 febbraio. Il corso è organizzato dai Rotary Club delle Marche con l’Unione Italiana Ciechi e I.RI.FO.R. Marche. Scopo dei corsi è integrare l’offerta assistiva rivolta a persone con ridotte o nulle capacità visive, di tutte le età, dando modo di apprendere o migliorare le proprie capacità d’uso di strumenti informatici: computer, tablet, smartphone. I corsi avranno varie articolazioni: bambini, adulti, insegnanti di sostegno; diversi livelli di conoscenza dell’utilizzo di apparecchiature informatiche, ambienti Windows e Mac, utilizzo di applicazioni finalizzate a particolari attività.

I docenti sono specificamente formati ed anche loro ipo o non vedenti, potendo così comunicare nel migliore dei modi, forti della propria esperienza. Gli ipo e non vedenti traggono particolare utilità dall’uso degli strumenti informatici, potendo con questi attenuare i loro disagi: per questo motivo gli organizzatori si impegnano nell’attuazione di questi corsi, la cui frequenza è completamente gratuita. E’ possibile iscriversi fino al 16 febbraio 2018.