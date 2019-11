Rossano Sportiello e Nicky Parrott: torna il grande jazz alle Muse

Al via un altro concerto invernale jazz in città. Appuntamento mercoledì 27 novembre alle ore 21.30 al Ridotto del Teatro delle Muse con il Rossano Sportiello e Nicky Parrott Duo. Rossano Sportiello e Nicky Parrott formano uno dei più entusiasmanti team mondiali nell'ambito del mainstream jazz. Il loro entusiasmo si riflette nella musica proposta, un repertorio vastissimo dominato essenzialmente da standard immortali, riproposti con una freschezza rigeneratrice altamente contagiosa. Nel pianismo di Sportiello si intrecciano lo stride di Fats Waller, James P.Johnson e Willie “The Lion” Smith e i fraseggi evolutivi di Earl Hines, Ralph Sutton, Dick Wellstood, Dave McKenna fino a Barry Harris, che conferiscono al suo stile affascinanti nuances di modernità e trasversalità. Un ruolo non secondario lo svolge poi la tradizione della canzone napoletana (con in testa uno dei suoi più importanti interpreti, Renato Carosone).

Sportiello è un virtuoso della tastiera, in definitiva, che non sfugge però mai da un messaggio sempre creativo ed emozionante. In questo contesto Nicky Parrott conferma di essere partner paritaria, potendo godere di un similare approccio stilistico. Australiana di origine, la Parrott è personaggio affascinante che sembra uscito da qualche copertina "glamour" di vecchi LP jazz degli anni '50. Se il suo strumento non dimentica affatto la lezione di Ray Brown per quanto riguarda profondità del suono e fraseggio, le doti vocali, altrettanto eccellenti, poggiano invece su un messaggio più tenue e delicato, e tuttavia basato su uno swing roccioso. La formazione: Rossano Sportiello, pianoforte; Nicky Parrott, contrabbasso, voce. Info biglietti: posto unico euro 15, ridotto (soci Marche Jazz Network 2019) euro 13; studenti universitari (max 50 posti) euro 5. Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse e online su www.geticket.it.