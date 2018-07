Rossana Casale: concerto jazz sulle note di Duke Ellington

Domenica 15 luglio alla Mole arriva in esclusiva nazionale la voce di Rossana Casale, artista italoamericana celebre per la sua voce soave. Sulle note jazz la cantante affronta il repertorio del musicista del mitico Duke Ellington e, in particolare, propone i brani più belli dei “Concerti Sacri”. Il compositore americano ha scritto dal 1965 e fino agli ultimi anni di vita tre concerti sacri per big band, coro, voci soliste. Il primo gli fu commissionato dall’Episcopato della California per la Grace Cathedral di S.Francisco, il secondo dall’Episcopato di New York per la Saint John the Divine Cathedral, il terzo dal Presidente dell’ONU Sir Colin Crow, in occasione dei 25 anni delle Nazioni Unite, per l’Abbazia di Westminster a Londra. Ellington ha sempre considerato la musica di questi concerti come la più importante e impegnativa da lui mai scritta.

La serata si completa con alcuni temi famosi scritti dal musicista, tutti arrangiati da Massimo Morganti. Il biglietto ha il prezzo di 17,16 euro e il concerto ha inizio alle 21.30.